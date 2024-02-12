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США заявили, що російські спецслужби залучені до роботи інформагентства "Африканська ініціатива"

АІ поширює дезінформацію щодо Сполучених Штатів та європейських країн.

США заявили, що російські спецслужби залучені до роботи інформагентства "Африканська ініціатива"
Фото: EPA/UPG

Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США викрив російські спецслужби у наданні матеріальної підтримки та управління "Африканською ініціативою". Це нове інформаційне агентство, яке поширює в Африці дезінформацію щодо Сполучених Штатів та європейських країн.

Про це йдеться на сайті американського Держдепу.

Крім власного персоналу, "Африканська ініціатива" залучає африканських журналістів, блогерів та представників місцевої громадськості для підтримки та розширення роботи організації зі зміцнення іміджу Росії та очорнення іміджу інших держав.

Вашингтон вважає, що одна з перших великих кампаній АІ спрямована на те, щоб підірвати фінансовані Штатами проєкти з охорони здоров'я по всій Африці, починаючи з дезінформації про спалах вірусного захворювання, яке переносять комарі.

"Звідси поширюватимуться змови про західні фармацевтичні корпорації, благодійну діяльність, орієнтовану на охорону здоров'я, та поширення хвороб у Західній та Східній Африці", - наголосили у Держдепі.

Головним редактором "Африканської ініціативи" є Артем Куреєв, який також є генеральним директором "Ініціативи-23", офіційно зареєстрованою у Москві. Крім того, деякі члени АІ були рекрутовані на підприємствах Євгена Пригожина, які розпадаються.

Агентство насамперед поширює свою дезінформацію та пропаганду через численні фірмові та небрендовані акаунти у соціальних мережах. Два її основні облікові записи — "Африканська ініціатива" та African Kalashnikov.

Держдеп наголосив, що "маніпулювання іноземною інформацією залишається серйозною загрозою у всьому світі, оскільки авторитарні суб'єкти, такі як російський уряд, використовують її для загострення соціальних розбіжностей, спотворення національного дискурсу та фундаментального порушення здатності людей ухвалювати обґрунтовані рішення для себе та своїх спільнот". Підтримуючи таку мережу дезінформації, влада РФ "активно завдає шкоди країнам, на які вона націлена, та африканському континенту загалом".

Нещодавно Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту США викрив спроби Кремля підірвати глобальну підтримку України шляхом таємного поширення дезінформації у Латинській Америці. Основна тактика цієї кампанії полягала у просуванні виробленого Москвою контенту через місцевих осіб та групи, щоб прокремлівська дезінформація та пропаганда здавалися органічними для спільнот, у яких їх поширювали. Після зриву цієї операції російський уряд тепер пробує таку ж тактику в Африці з новим набором дійових осіб та організацій.

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