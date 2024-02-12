Головного речника президента Байдена з питань нацбезпеки Джон Кірбі підвищили, − ЗМІ

Колишній координатор стане радником Білого дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки.

Джон Кірбі, головний речник президента Джо Байдена з питань національної безпеки (або ж координатор), отримає підвищення у Білому домі.

Про це пише Reuters з посилання на джерела.

Тепер він має нову посаду – радник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки, а з помічника заступника його підвищать до помічника президента.

Він буде відповідати за координацію комунікацій з питань національної безпеки у різних відомствах.

Кірбі буде керувати окремою групою пресслужби Ради національної безпеки, яка продовжить проводити щоденні брифінги. Її очолює головний речник Адрієн Уотсон.

Кірбі став одним із найпомітніших персоналій Білого дому Байдена. Він часто долучався на брифінгах до прессекретарки Карін Жан-П’єр, аби поінформувати журналістів про питання національної безпеки, особливо після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Він далі братиме участь у брифінгах, зокрема коли тема нацбезпеки буде домінуючою.

Фото: EPA/UPG

Старша радниця Байдена Аніта Данн підкреслила, що десятиліття досвіду у сфері національної безпеки та його чітке стратегічне мислення, роблять Кірбі “дуже цінним комунікатором і радником у цій команді”.