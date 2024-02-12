У Фінляндії через страйк залізничників скасували потяги по всій країні

На середу і четвер заплановані протести працівників громадського транспорту.

Порожній залізничний вокзал у Гельсінкі під час страйків у грудні 2023 року

У Фінляндії через страйк залізничної профспілки RAU сьогодні скасували всі потяги далекого сполучення, а також приміські та нічні поїзди.

Про це пише видання Yle з посиланням на пресслужбу організації.

У столичному регіоні страйк торкнеться близько 200 000 пасажирів.

За інформацією транспортного управління Гельсінкі, у другій половині дня дорожній рух може бути перевантажений на автомагістралях з Гельсінкі в Тампере та з Гельсінкі у Лахті.

До завтрашнього ранку до політичних акцій протесту приєднаються дорожні диспетчери. Через це у вівторок можуть бути скасовані деякі поїзди.

Профспілка працівників сектору громадського транспорту також оголосила про акції протесту – у середу та четвер. Страйки торкнуться місцевих компаній у Гельсінкі, Турку та Тампере. На роботу не вийдуть близько 10 тисяч водіїв автобусів та співробітників автомайстерень.

Очікується, що страйк сильно вплине на рух автобусів та повністю зупинить рух метро та трамваїв.

Окрім того, з середи до п’ятниці страйкуватимуть і працівники портів.

Також заплановано протести працівників інших сфер, зокрема, дошкільної освіти, харчової просмисловості, логістики та енергетики.

У січні в країні проходив мастшабний страйк представник різних галузей транспорту, через який скасували, зокрема, сотні авіарейсів.