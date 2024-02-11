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Польські фермери блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною

З 12 лютого поляки збираються посилити блокаду ще на двох пунктах.

Польські фермери блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок неділі 11 лютого польські фермери блокують два пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", а з понеділка, 12 лютого, фермери збираються блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".

Про це повідомив  речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Через дії протестувальників на всьому кордоні утворилися великі черги з вантажівок: напроти Ягодина – 700, навпроти Рави-Руської – 400, навпроти Краківця – 1000. Цей пункт пропуску не блокується, просто стало більше машин, які намагаються перетнути кордон в обхід блокади", – пояснює Демченко.

Перетин кордону ускладнений тільки для вантажівок, автобуси та легковий транспорт через кордон пропускають.

Речник додає, що вже з понеділка фермери збираються блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".

"Будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд", – додає Демченко.

  • Вранці 10 лютого на українсько-польському кордоні, через відновлення страйку польських фермерів, утворилася черга з 1300 вантажівок.
  • Напередодні польські фермери анонсували на 9 лютого о 10:00 страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".
  • Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.
  • Вчора ДПСУ повідомили, що польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні. 
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