Угорські і польські перевізники блокуватимуть 6 КПП на кордоні з Україною

У Держприкордонслужбі України розповіли, на яких пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною очікуються блокування. Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Відомо, що 9 лютого о 10:00 розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".

Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" – по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси обіцяють пропускати безперешкодно.

Крім того, з 12 лютого блокування вантажівок розпочнеться через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" . Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.

Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.