Шуфрич отримав нову підозру. Цього разу щодо фінансування Росгвардії у Криму

Нардеп вже має підозру у державній зраді і перебуває під вартою.

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який уже підозрюється у державній зраді. За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму.

Зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.

Мова йде про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із «дачею Медведчука». Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко.

Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами Росгвардії на «охорону» об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів.

Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки і ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Справа Шуфрича