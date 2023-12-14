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Шуфрича залишили під вартою ще на два місяці

Захист вже готує апеляцію.

Шуфрича залишили під вартою ще на два місяці
Нестор Шуфрич
Фото: Макс Левин

Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, якому раніше оголосили підозру у держзраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на адвоката Олександра Тананакіна.

Під вартою Шуфрич перебуватиме до 9 лютого. Втім захист вже готує апеляцію.

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