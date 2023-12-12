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На Донеччині помічниця клірика московського патріархату “зливала” ворогу геолокації підрозділів ЗСУ

Її “зв’язковий”-священник, помічницею якого вона раніше була, на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії та почав працювати на ФСБ.

На Донеччині помічниця клірика московського патріархату “зливала” ворогу геолокації підрозділів ЗСУ
Фото: Донецька обласна прокуратура

СБУ заявила про затримання на Донеччині агентки ФСБ, яка працювала на рашистів через «зв’язкового» з УПЦ (МП). 

За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Її «зв’язковим» був колишній настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав до країни-агресора та почав працювати на ФСБ.

Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до Росії - продовжила тримати із ним контакт.

Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до РФ через країни Євросоюзу. Там вона зустрічалась зі своїм «куратором» від ФСБ – ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.

Під час зустрічі він провів з фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП).

Після цього зловмисниця повернулася в Україну і приступила до збору розвідувальної інформації на користь країни-агресора. Одержані відомості передавала до РФ через заздалегідь відпрацьований анонімний чат в популярному месенджері.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожої поплічниці та затримали її у власному помешканні у селищі Красноторка. Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

 

Нагадаємо, в Одесі затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у коригуванні ударів ворожих “шахедів” по місту. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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