Її “зв’язковий”-священник, помічницею якого вона раніше була, на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії та почав працювати на ФСБ.

СБУ заявила про затримання на Донеччині агентки ФСБ, яка працювала на рашистів через «зв’язкового» з УПЦ (МП).

За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Її «зв’язковим» був колишній настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав до країни-агресора та почав працювати на ФСБ.

Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до Росії - продовжила тримати із ним контакт.

Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до РФ через країни Євросоюзу. Там вона зустрічалась зі своїм «куратором» від ФСБ – ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.

Під час зустрічі він провів з фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП).

Після цього зловмисниця повернулася в Україну і приступила до збору розвідувальної інформації на користь країни-агресора. Одержані відомості передавала до РФ через заздалегідь відпрацьований анонімний чат в популярному месенджері.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожої поплічниці та затримали її у власному помешканні у селищі Красноторка. Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в Одесі затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у коригуванні ударів ворожих “шахедів” по місту. Їй загрожує довічне ув’язнення.