У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни мають проблеми з нічними боями через брак відповідного спорядження, − британське міноборони

В окупантів є дефіцит окулярів нічного бачення і камер слабкого освітлення для безпілотників.

Росіяни мають проблеми з нічними боями через брак відповідного спорядження, − британське міноборони
Фото: EPA/UPG

Російські сили, ймовірно, продовжують мати проблеми з веденням нічних боїв, зокрема через нестачу відповідного спорядження.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Цю тенденцію підтверджують численні звіти учасників бойових дій з самого початку війни.

“Наприкінці листопада 2023 року користувач соцмережі, який назвався російським військовим, який служить у Херсоні, звернув увагу на дефіцит окулярів нічного бачення (ОНБ) і камер слабкого освітлення для безпілотників.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Окуляри нічного бачення часто є першими у списках обладнання, яке російські підрозділи просять їм надати. Українські війська часто отримували їх від міжнародних партнерів.

Ще одною причиною невдачі окупантів вночі є “культурний елемент”: російська військова підготовка рідко акцентується на нічних навчаннях, натомість здебільшого зосереджується на стандартних, денних заходах, щоб справити враження на старших офіцерів. Натомість російський солдат стверджував, що українські сили “пересуваються переважно вночі”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies