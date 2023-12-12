Росіяни мають проблеми з нічними боями через брак відповідного спорядження, − британське міноборони

В окупантів є дефіцит окулярів нічного бачення і камер слабкого освітлення для безпілотників.

Російські сили, ймовірно, продовжують мати проблеми з веденням нічних боїв, зокрема через нестачу відповідного спорядження.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Цю тенденцію підтверджують численні звіти учасників бойових дій з самого початку війни.

“Наприкінці листопада 2023 року користувач соцмережі, який назвався російським військовим, який служить у Херсоні, звернув увагу на дефіцит окулярів нічного бачення (ОНБ) і камер слабкого освітлення для безпілотників.

Окуляри нічного бачення часто є першими у списках обладнання, яке російські підрозділи просять їм надати. Українські війська часто отримували їх від міжнародних партнерів.

Ще одною причиною невдачі окупантів вночі є “культурний елемент”: російська військова підготовка рідко акцентується на нічних навчаннях, натомість здебільшого зосереджується на стандартних, денних заходах, щоб справити враження на старших офіцерів. Натомість російський солдат стверджував, що українські сили “пересуваються переважно вночі”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HuH8lUsGiK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 12, 2023