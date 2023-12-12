Україна та США напрацьовують нову стратегію війни. Позиції Києва та Вашингтона відрізняються, − New York Times

Американські та українські військові лідери напрацьовують нову стратегію ведення бойових дій, яку ЗСУ могли б почати втілювати на початку наступного року.
Про це пише The New York Times з посиланням на посадовців з Києва та Вашингтона.
“Поштовх до нового підходу з’явився після того, як контрнаступ України, який тривав кілька місяців, не досягнув мети повернути територію, втрачену російською армією”, − зазначає видання.
Американці хотіли, щоб українці зосередилися на півдні, щоб зламати чи поставити під загрозу контроль Москви над смугою української землі між Кримом та російським кордоном. Українське командування вважало, що ця оборона надто надійна, щоб її можна було прорвати, а прорив призведе до величезних жертв. Унаслідок Україна розділила сили між сходом та півднем, а замість вирішального прориву виникла тупикова ситуація.
На думку українців, очікування Сполучені Штати були нереалістичними, оскільки Київ не мав авіації, яка б захистила наземні підрозділи.
Зараз США наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопуючись і нарощуючи постачання та сили протягом року. Українці хочуть йти в атаку або з землі, або з дальніми ударами.
Американські посадовці зазначають, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. “Багато українських лідерів не усвідомлюють, наскільки нестабільним є подальше фінансування війни США, заявили американські чиновники. За їхніми словами, ці українські генерали та цивільні високопосадовці мають нереалістичні очікування щодо того, що надають Сполучені Штати. Вони просять мільйони артилерійських снарядів, наприклад, із західних запасів, яких не існує”, − пише NYT.
Газета зазначає, що Сполучені Штати надали величезну військову та економічну підтримку Україні − понад 111 мільярдів доларів за останні два роки. Але багато республіканців зараз виступають проти подальшого фінансування, а інші вимагають побачити нову стратегію, перш ніж голосувати за будь-які додаткові кошти.
Низка американських військових хоче, щоб Україна дотримувалася стратегії “утримуй і будуй” і зосередилася на утриманні території, яку вона має, і розвитку своєї здатності виробляти зброю протягом 2024 року. Сполучені Штати вірять, що ця стратегія покращить самодостатність України та забезпечить Києву можливість відбити нові російські атаки. Йдеться про створення реальної загрози − достатньої, аби “Росія могла розглядати питання про участь у змістовних переговорах наприкінці наступного року або в 2025 році”.
Водночас українські чиновники розглядають стратегію, яка базується на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Київ шукає креативних способів вивести Росію з рівноваги за допомогою нападів на збройові заводи, склади зброї та залізничні лінії для транспортування боєприпасів, а також здобуттям символічних перемог. Колишній український військовий високопосадовець зазначив, що новий план уточнюється і є “дуже сміливим”.
На думку американських чиновників, без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916-ий − найсмертоносніший рік Першої світової війни, коли тисячі молодих людей втратили життя, а бойові лінії змінилися дуже мало.
- Американська газета The Wall Street Journal написала минулого тижня, що Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року, а поки Київ починає вести "окопну війну" через просування російських військ.
- У матеріалі The Washington Post йдеться, що український контрнаступ не мав очікуваного успіху, адже з самого початку пішов не за планом. Тому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному довелося змінювати тактику, попри рекомендації американських союзників.
- Президент Володимир Зеленський у інтерв’ю для AP заявив, що контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів. Президент наголосив, що Україні потрібна допомога в нарощуванні вітчизняного виробництва озброєнь.
- Колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт.
- На початку листопада у колонці для видання Thе Economist Залужний зауважив, що нині війна стає "позиційною", яка складається зі статичних і виснажливих боїв. Це йде на користь лише Росії, оскільки дозволить їй відновити військову силу, що надалі загрожуватиме Україні та її Збройним Силам.