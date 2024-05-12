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З прикордоння Харківщини евакуювали понад 4500 цивільних

Евакуацією займаються ДСНС, влада, Нацполіція та волонтери.

З прикордоння Харківщини евакуювали понад 4500 цивільних
Евакуація із Харківщини
Фото: ДСНС

Із прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області вже евакуювали понад 4500 жителів.

Про таке розповіли у ДСНС.

"Понад дві доби триває евакуація мешканців населених пунктів, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів", – написали рятувальники.

Зазначається, що евакуація проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, силами підрозділів Нацполіції та ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, волонтерами. 

Евакуація із Харківщини
Фото: ДСНС
Евакуація із Харківщини

"Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжують оповіщувати населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів, після чого супроводжують мешканців до проміжних евакопунктів", – додали у ДСНС.

Там постійно працюють психологи ДСНС та надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.

  • У Вовчанську Харківської області досі залишається до 500 людей. Сьогодні там від російських ударів постраждали люди.
  • Повідомляють, що ЗСУ ведуть оборонні операції у семи прикордонних селах із РФ на Харківщині, а ворог намагається розширити фронт у напрямку Липців та Вовчанська.
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