Із прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області вже евакуювали понад 4500 жителів.

Про таке розповіли у ДСНС.

"Понад дві доби триває евакуація мешканців населених пунктів, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів", – написали рятувальники.

Зазначається, що евакуація проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, силами підрозділів Нацполіції та ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, волонтерами.

Фото: ДСНС Евакуація із Харківщини

"Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжують оповіщувати населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів, після чого супроводжують мешканців до проміжних евакопунктів", – додали у ДСНС.

Там постійно працюють психологи ДСНС та надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.