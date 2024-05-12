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Єрмак попросив вокаліста U2 Боно залучити якомога більше країн до Глобального саміту миру​

Голова ОП провів телефонну розмову з музикантом.

Єрмак попросив вокаліста U2 Боно залучити якомога більше країн до Глобального саміту миру​
Єрмак поговорив із вокалістом U2 Боно
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з ірландським музикантом, вокалістом гурту U2 Боно та закликав його підтримати ідею Глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомила пресслужба ОП

"Ви можете допомогти в цьому, оскільки ваш голос знають і чують мільйони людей, і він гучніший за голоси багатьох політиків", - сказав Єрмак.

Розмова відбулася в день народження Боно. Єрмак подякував музиканту за підтримку і допомогу Україні під час війни.

Боно заявив, що його найбільшим бажанням є те, щоб Україна залишалася вільною.

"Українці – справжні герої. Сьогодні ви перебуваєте на передовій боротьби за свободу для всіх нас. Українці мають незламний дух. Дух, який неможливо підкорити", - сказав музикант.

  • Лідери U2 Боно і Едж приїжджали до Києва на запрошення президента Зеленського у травні 2022 року, щоб продемонструвати солідарність з українським народом.
  • У 2018 році Боно вперше відвідав Київ і виступив перед українською аудиторією в рамках 15-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).
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