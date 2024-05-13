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Із Тиси витягнули тіло 29-го від початку року потопельника

Загиблий 42-річний чоловік був у гідрокостюмі.

Із Тиси витягнули тіло 29-го від початку року потопельника
Потопельник, якого витягнули із Тиси
Фото: ДПСУ

Із річки Тиса, що на Закарпатті витягнули тіло 29-го від початку року потопельника. Загиблим виявився житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки.

Про це повідомили у преслужбі ДПСУ.

"Учора ввечері прикордонники відділення «Бодалово» Мукачівського загону виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією", – зазначили у прикордонній службі.

Щоб наздогнати і дістати із річки виявленого потопельника, прикордонники використали малий прикордонний катер.Загиблого витягнули на берег. До місця події викликали співробітників поліції.

"Закарпатець поповнив сумну статистику осіб, які втопилися під час спроби подолання Тиси у тих місцях, де по ній пролягає кордон із сусідніми Угорщиною та Румунією, ставши 29-м загиблим у цій річці", – додали в ДПСУ. 

Впродовж 6 травня на Закарпатті, неподалік від кордону з Румунією, з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Особи двох із них встановили: це чоловіки 20 і 28 років. 

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