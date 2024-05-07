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Після зниження рівня води у Тисі виявили тіла трьох чоловіків-потопельників

Особи двох встановлені, це чоловіки віком 20 і 28 років.

Після зниження рівня води у Тисі виявили тіла трьох чоловіків-потопельників
Потопельник із Тиси
Фото: ДПСУ

Вчора, 6 травня, впродовж дня на Закарпатті, неподалік від кордону з Румунією, з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Особи двох із них встановили. 

Про це повідомили у ДПСУ.

"Спершу про страшну знахідку у воді прикордонників відділу «Яблунівка» Мукачівського загону повідомив місцевий рибалка. По прибуттю на вказане місце наряд зафіксував перебування у річці тіла людини без ознак життя. Також викликали співробітників Нацполіції та ДСНС", – зазначили у прикордонній службі.

Тіло дістали з води. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини.

Згодом після обміну інформацією із рятувальниками та поліцейськими, прикордонникам стало відомо про виявлення цього ж дня, нижче за течією від кордону, ще двох тіл чоловіків. Один із них 20-річний житель Сумщини, особу іншого поки не встановлено.

"Вкотре закликаємо усіх охочих перепливати Тису не ризикувати своїм життям і здоров’ям! Попри зниження рівня води, річка, як і будь-яка інша невідома водойма, залишається небезпечною для її подолання, особливо у темний час доби, коли спраглі до незаконного збагачення злочинні елементи, пропонують своїм жертвам її перетнути", – наголосили у ДПСУ. 

  • Вчора у Закарпатській області в Тисі виявили тіло людини. Загиблим є чоловік середнього віку, однак документів при ньому не виявили.
  • Перед тим на початку травня неподалік українсько-румунського кордону з річки дістали тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. При ньому знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія.
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