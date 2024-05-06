На березі річки Тиса у Закарпатській області знову виявили тіло чоловіка

Загиблим є чоловік середнього віку, однак документів при ньому не знайшли.

У Закарпатській області в річці Тиса знову виявили тіло людини. Загиблим є чоловік середнього віку, однак документів при ньому не виявили.

Про це інформує ДПСУ.

"Про виявлення тіла людини на березі Тиси, зі свого боку кордону, військовослужбовців відділу прикордонної служби «Тячів» повідомили румунські колеги", – зазначили прикордонники.

Загиблим є чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Документів при ньому не знайшли.Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника.

Фото: ДПСУ У Тисі виявили тіло чоловіка

Прикордонники зазначають, що від початку 2024 року на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, по обидва боки річкової ділянки кордону, виявлено тіла семи чоловіків, які намагались незаконно подолати Тису.

Від початку повномасштабного російського вторгнення це вже 25-ий летальний випадок на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину.

На початку травня неподалік українсько-румунського кордону на Закарпатті з річки Тиса дістали тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. При ньому знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія.