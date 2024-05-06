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На Закарпатті затримали групу "мандрівників", які заплатили за "турпохід" $48 000

Шістьох чоловіків затримали поблизу кордону із Румунією.

На Закарпатті затримали групу "мандрівників", які заплатили за "турпохід" $48 000
Затримані нелегали на Закарпатті
Фото: ДПСУ

У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох чоловіків, які планували в обхід пунктів пропуску потрапити в Румунію. За "турпохід" мандрівники заплатили понад 48 тисяч доларів. 

Про це повідомили в ДПСУ. 

"Реалізовуючи наявну інформацію, співробітники оперативно-розшукового відділу спільно з нарядом від відділу прикордонної служби «Яблунівка» затримали у горах, за 600 метрів від кордону 6 чоловіків", – зазначили прикордонники.

Двоє із затриманих є жителями Львівської області, ще двоє жителями Вінницької, один – Черкащини і ще один – Харківщини. За своє перетинання кордону кожен з чоловіків заплатив переправникам чималу суму коштів, збагативши їх загалом на 48,5 тисячі доларів.

"Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Крім того, оперативники загону вже встановили коло осіб, причетних до організації незаконного перетинання кордону вказаної групи чоловіків.

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