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На Закарпатті двоє таксистів намагалися переправити через кордон вісьмох чоловіків

Чоловіки заплатили за "послуги" від 7 до 10 тисяч доларів.

На Закарпатті двоє таксистів намагалися переправити через кордон вісьмох чоловіків
Затримані нелегали на Закарпатті
Фото: ДПСУ

У Закарпатській області двох таксистів затримали на спробі переправи через кордон вісьомох чоловіків-нелегалів.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, до нелегальнорї переправи причетна жінка із села Вилок та чоловік з міста Виноградів.

"Зловмисників виявили у ході реалізації інформації від оперативних співробітників Мукачівського прикордонного загону", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби. 

За доставлення своїх клієнтів до місця незаконного перетинання кордону, ділки планували отримати від 7 до 11 тисяч доларів з кожного.

П’ятеро із затриманих чоловіків розповіли, що приїхали на Закарпаття ще 2 місяці тому, щоб перетнути держрубіж. Заплативши незнайомому чоловіку по 10 тисяч доларів, вони очікували на їх переправлення в Угорщину. Усі ці місяці очікування вони власним коштом винаймали житло та харчувалися.

Наразі оперативники загону ретельно вивчають усі деталі організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Нещодавно правоохоронці викрили у Закарпатській області групу підозрюваних, які обіцяли українцям незаконний перетин кордону. За незаконний перетин кордону підозрювані брали 5,5 тис. доларів.

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