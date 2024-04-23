Речник Повітряних сил повідомив, що вночі росіяни випробували нову тактику застосування “шахедів”

Ілля Євлаш зазначив, що ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, поки Україна ще не отримала допомогу від США.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що сьогодні вночі росіяни застосували дещо нову тактику – намагалися направляти по різних напрямках один-два “шахеди” з різною періодичністю, повідомляє Укрінформ.

“Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два “шахеди” з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним”, – зазначив Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що під час сьогоднішньої атаки ворог намагався розвідувати застосування мобільних вогневих груп.

Речник Повітряних сил додав, що також росіяни досить інтенсивно виготовляють та застосовують КАБи та ракети.

Окупанти вночі атакували Україну 16-ма "шахедами" та двома "Іскандерами". Протиповітряна оборона України знищила 15 ударних безпілотників.