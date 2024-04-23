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На Миколаївщині через уламки ворожого БПЛА загорівся торгівельний павільйон (оновлено)

Всього у області ППО збила чотири ворожі безпілотники. Є один постраждалий.  

На Миколаївщині через уламки ворожого БПЛА загорівся торгівельний павільйон (оновлено)
Фото ілюстративне
Фото: Миколаївська ОДА у Facebook

У ніч на 23 квітня протиповітряна оборона України над Миколаївською областю збила чотири ворожі "шахеди". Уламки пошкодили торгівельну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламками збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджено торгівельну інфраструктуру. Сталось займання торгівельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями", – зазаначив Кім.

Крім того вчора, 22 квітня, о 07:05 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, внаслідок чого у с. Солончаки пошкоджено два освітні заклади. Постраждалих немає.

Також вчора о 12:13, 14:22 обстрілів зазнала акваторія та о 16:51 м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки, будівлі, автівки та лінію електропередач. Наразі електропостачання відновлено. 

Оновлення. Згодом Кім повідомив, що Наразі стало відомо про одного постраждалого чоловіка один чоловік постраждав внаслідок падіння збитого «Shahed» в Очакові. Йому надається вся необхідна медична допомога.

  • У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Захисники неба знищили 15 ворожих безпілотників.
  • Найбільше від атаки постраждала Одеса: внаслідок нічної атаки окупантів в Одесі пошкоджені житлові будинки, розпочалася пожежа. 34 особи були врятовані. 9 осіб постражадало, серед них є четверо дітей. 
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