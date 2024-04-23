Норвегія планує збільшити тимчасовий захист для українців до 5 років

Міністерство юстиції та громадської безпеки Норвегії звернулося до парламенту країни із закликом погодити продовження терміну дії тимчасового захисту для українських громадян з трьох років до п'яти. Про це повідомляє урядовий портал.

Наразі українці, що прибули до Норвегії через війну, можуть отримати захист на 12 місяців і продовжити його ще двічі. Тож ті, хто приїхали в країну одразу після початку повномасштабного вторгнення, мають менше одного року до кінця цього терміну.

Міністр Енгер Мель вважає, що через "непередбачуваність ситуації в Україні" та задля "гнучкості в ухваленні правильних рішень у потрібний час" парламенту варто збільшити загальний термін тимчасового захисту до п'яти років. При цьому урядовець не виключає, що скасування цієї схеми та перехід до звичайних дозволів на перебування станеться раніше.