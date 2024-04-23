Чоловіка шпиталізували з множинними осколковими пораненнями.

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Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області

Мешканець Миколаєва підірвався, ймовірно, на гранаті

Ввечері 22 квітня у дворі багатоповерхівки у мікрорайоні Намив у Миколаєві стався вибух.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що 34-річний місцевий мешканець тримав в руках невідомий предмет, після чого пролунав вибух.

Швидка забрала чоловіка з місця події з множинними осколковими пораненнями.

Вибухотехніки вилучили та направили на дослідження осколкові уламки, попередньо, від гранати.