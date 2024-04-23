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Мешканець Миколаєва підірвався, ймовірно, на гранаті

Чоловіка шпиталізували з множинними осколковими пораненнями.

Мешканець Миколаєва підірвався, ймовірно, на гранаті
Мешканець Миколаєва підірвався, ймовірно, на гранаті
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області

Ввечері 22 квітня у дворі багатоповерхівки у мікрорайоні Намив у Миколаєві стався вибух. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що 34-річний місцевий мешканець тримав в руках невідомий предмет, після чого пролунав вибух.

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Швидка забрала чоловіка з місця події з множинними осколковими пораненнями.

Вибухотехніки вилучили та направили на дослідження осколкові уламки, попередньо, від гранати.

  • У Миколаєві через детонацію боєприпасу травмувався чоловік. Потерпілого із множинними осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.
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