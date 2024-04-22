Головне за понеділок, 22 квітня: удар по телевежі в Харкові, відбиті штурми, засідання Ставки

Бої на Бахмутському та Лиманському напрямках, 62 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 789-й день повномасштабної війни.

Російська армія знову завдала удару по Харкову. Окупанти поцілили по об'єкту телевізійної інфраструктури у місті. Наразі є перебої із сигналом цифрового телебачення, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає. На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення", — поінформував голова військової адміністрації.

Також російська армія завдала удару керованою авіабомбою по м. Вовчанськ, є влучання на територію недіючого м’ясокомбінату.

Пізніше пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що під час атаки РФ 22 квітня по Харкову окупанти завдали удару по телевізійній вежі ракетою Х-59.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 62 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 квітня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ній йшлося про ситуацію на полі бою, зброю, захист міст, громад та критичної інфраструктури.

Щодо фронту доповідав головком Олександр Сирський.

"Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", – йдеться у повідомленні в Telegram президента.

Також обговорили власне виробництво – щодо цього доповідав міністр оборони Рустем Умєров.

Зеленський доручив до наступного засідання Ставки (яка часто проходить по понеділках) зібрати всі дані розвідок про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, перерозподіл систем ППО та децентралізації.

23 квітня Верховна Рада України планує розглянути лише питання відставки члена Рахункової палати. Про це повідомили джерела LB.ua у “Слузі народу”.

“Не буде ніяких кадрових. Просто ніякі рішення не прийняті”, - підтвердив один голова парламентського комітету.

Джерела LB.ua повідомили, що мова йде лише про відставку члена Рахункової палати “за віком та це технічне питання”.

Також віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яку називали однією з кандидатів на звільнення, зазначила у коментарі LB.ua, що їй нічого не відомо про можливу відставку. “Перепитувала у керівництва, теж вперше чують. Всі ці розмови більш схожі на якісь палацові інтриги, або, може, просто чиїсь вигадки”, - відповіла вона.

22 квітня о 13.00 польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

20 квітня також стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!