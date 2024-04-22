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Окупанти вдарили по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові, — Синєгубов

Є перебої із сигналом цифрового телебачення.

Окупанти вдарили по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові, — Синєгубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Російська армія знову завдала удару по Харкову. Окупанти поцілили по об'єкту телевізійної інфраструктури у місті. Наразі є перебої із сигналом цифрового телебачення. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає. На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення", — інформує глава військової адміністрації.

Також російська армія завдала удару керованою авіабомбою по м. Вовчанськ, є влучання на територію недіючого м’ясокомбінату.

У с. Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється. 

У м. Дергачі також удар був по відкритій території. На цю хвилину — без постраждалих. 

Олег Синєгубов закликав громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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