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Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона, троє людей поранені

Ворог кілька разів атакував житловий район Херсона.

Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона, троє людей поранені
Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російська армія продовжує терор Херсона. У понеділок, 22 квітня, росіяни кілька разів обстріляли Дніпровський район міста, унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні близько 10.30 російські війська поранили 44-річну жінку у Херсоні. Пошкодили службову автівку міського КП, працівники якого наводили лад на вулиці. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі міста", — ідеться у повідомленні. 

Впродовж дня окупанти кілька разів атакували Дніпровський район. Поранення отримали ще двоє людей – 48-річний та 51-річний чоловіки. 

Пошкоджень зазнали житлові будинки.

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