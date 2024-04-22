Російська армія продовжує терор Херсона. У понеділок, 22 квітня, росіяни кілька разів обстріляли Дніпровський район міста, унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні близько 10.30 російські війська поранили 44-річну жінку у Херсоні. Пошкодили службову автівку міського КП, працівники якого наводили лад на вулиці. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі міста", — ідеться у повідомленні.

Впродовж дня окупанти кілька разів атакували Дніпровський район. Поранення отримали ще двоє людей – 48-річний та 51-річний чоловіки.

Пошкоджень зазнали житлові будинки.