Російська армія продовжує терор Херсона. У понеділок, 22 квітня, росіяни кілька разів обстріляли Дніпровський район міста, унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Сьогодні близько 10.30 російські війська поранили 44-річну жінку у Херсоні. Пошкодили службову автівку міського КП, працівники якого наводили лад на вулиці. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі міста", — ідеться у повідомленні.
Впродовж дня окупанти кілька разів атакували Дніпровський район. Поранення отримали ще двоє людей – 48-річний та 51-річний чоловіки.
Пошкоджень зазнали житлові будинки.
- 22 квітня близько 5 години ранку російська армія обстріляла Дніпровський та Корабельний райони Херсона. Через ворожу атаку пораненя отримав 63-річний чоловік.