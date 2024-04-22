Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Грецію та Іспанію сильно тиснуть, щоб надати Україні системи Patriot, ‒ Financial Times

Збройні сили цих країн мають понад 10 систем Patriot, а також інші, зокрема С-300.

На Грецію та Іспанію сильно тиснуть, щоб надати Україні системи Patriot, ‒ Financial Times
Фото: dpa-international.com

Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, пише британська газета Financial Times з посиланням на джерела.

Лідери ЄС використали саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем’єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса та Кіріакоса Міцотакіса пожертвувати деякі зі своїх систем Україні.

“Обом лідерам, чиї збройні сили мають понад 10 систем Patriot, а також інші, такі як С-300, зазначили, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою”, ‒ зазначає видання.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони розташовані, і всі ми знаємо, кому вони насправді потрібні”, ‒ заявило газеті одне з джерел.

ЄС тисне також на Польщу та Румунію, які мають Patriot, але тиск є меншим через вразливіше розташування країн на кордоні з Україною.

  • Україна наразі має зараз три системи Patriot, зокрема одну, поставлену США та дві з Німеччини. Минулого тижня Берлін заявив, що купить Україні ще одну систему.
  • Міністри закордонних справ та оборони Євросоюзу обговорюють сьогодні у Люксембурзі посилення протиповітряної оборони України.
  • До них звернувся очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який нагадав євроурядовцям, що Україні необхідна зброя і ППО, а не дискусії. Міністр зазначив, що оперативне надання Києву необхідного озброєння здатне запобігти "гіршим сценаріям".
  • Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що Іспанія “продовжуватиме робити все від неї залежне”, щоб допомогти Україні у війні проти Росії, але, чи дасть Мадрид Києву системи Patriots не повідомив.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies