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Міністри оборони та закордонних справ ЄС обговорять ППО для України. До них долучаться Умєров та Кулеба

Урядовці зустрінуться у Люксембурзі.

Міністри оборони та закордонних справ ЄС обговорять ППО для України. До них долучаться Умєров та Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Євросоюзу зустрічаються сьогодні в Люксембурзі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України, пише Reuters.

До міністрів приєднаються їхні колеги з питань оборони, а також міністри закордонних справ і оборони України Дмитро Кулеба та Рустем Умєров.

“Оскільки Росія посилила повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, уряди ЄС перебувають під тиском, щоб поставити Києву більше систем ППО, таких як «Патріоти»”, ‒ йдеться у повідомленні.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель і голова НАТО Єнс Столтенберг закликають європейські країни активізувати зусилля, щоб надати Україні зброю, зокрема протиповітряну оборону.

Після відеоконференції міністрів оборони країн НАТО з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю Столтенберг сказав, що очікує незабаром анонсів таких постачань.

“НАТО визначило наявні можливості в альянсі, і є системи, які можуть бути надані Україні. Крім «Патріотів», союзники можуть надати іншу зброю, включно з (французькою системою) SAMP/T”, – додав він.

  • Боррель заявив, що у рішеннях щодо надання Україні термінової військової допомоги, зокрема засобів ППО, Євросоюз не може покладатися лише на Сполучені Штати, а має взяти на себе відповідальність та поставити ці системи в Україну із власних арсеналів.
  • За словами Дмитра Кулеби, є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду". 
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