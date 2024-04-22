Міністри оборони та закордонних справ ЄС обговорять ППО для України. До них долучаться Умєров та Кулеба

Міністри закордонних справ Євросоюзу зустрічаються сьогодні в Люксембурзі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України, пише Reuters.

До міністрів приєднаються їхні колеги з питань оборони, а також міністри закордонних справ і оборони України Дмитро Кулеба та Рустем Умєров.

“Оскільки Росія посилила повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, уряди ЄС перебувають під тиском, щоб поставити Києву більше систем ППО, таких як «Патріоти»”, ‒ йдеться у повідомленні.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель і голова НАТО Єнс Столтенберг закликають європейські країни активізувати зусилля, щоб надати Україні зброю, зокрема протиповітряну оборону.

Після відеоконференції міністрів оборони країн НАТО з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю Столтенберг сказав, що очікує незабаром анонсів таких постачань.

“НАТО визначило наявні можливості в альянсі, і є системи, які можуть бути надані Україні. Крім «Патріотів», союзники можуть надати іншу зброю, включно з (французькою системою) SAMP/T”, – додав він.