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Придбати Patriot для України готові не лише Нідерланди, - Кулеба

Про які саме країни йдеться, Кулеба не повідомив.

Придбати Patriot для України готові не лише Нідерланди, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Союзники готові придбати для України системи ППО Patriot.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Нідерланди – не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціною, яку ця країна назве”, - сказав Кулеба. 

Як він наголосив, те, що Нідерланди публічно зробили такий сигнал, це надзвичайно важливо.

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Кулеба підкреслив, що такої інтенсивності партнерів щодо надання Україні ППО не було ніколи з початку повномасштабного вторгнення. 

“Зараз відбувається надзвичайно велика дипломатична активність", – підсумував Кулеба.

  • Україна наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.

  • Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду". 

  • Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що "багато країн сидять на великій купі систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму”. За йогословами, ці засоби ППО можна придбати у таких країн, гроші на це є, і доставити в Україну.

  • Про ППО для України йтиметься на засіданні Ради Україна-НАТО, яка запланована на 19 квітня.

  • Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу.

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