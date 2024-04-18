Придбати Patriot для України готові не лише Нідерланди, - Кулеба

Про які саме країни йдеться, Кулеба не повідомив.

Союзники готові придбати для України системи ППО Patriot.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Нідерланди – не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціною, яку ця країна назве”, - сказав Кулеба.

Як він наголосив, те, що Нідерланди публічно зробили такий сигнал, це надзвичайно важливо.

Кулеба підкреслив, що такої інтенсивності партнерів щодо надання Україні ППО не було ніколи з початку повномасштабного вторгнення.

“Зараз відбувається надзвичайно велика дипломатична активність", – підсумував Кулеба.