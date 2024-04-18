Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе

Також окупанти тричі обстріляли район артилерією.

Росія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж 18 квітня російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини десятком дронів-камікадзе та артилерією. Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська сільська, Марганецька, Мирівська громади. 

За інформацією глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, загалом російська армія тричі обстріляла Нікопольщину з артилерії. І ще 10 разів вдарила БпЛА різних типів.

Пошкоджень зазнали інфраструктурний об’єкт й агрофірма. Понівечені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, лінія електропередач. 

  • Сьогодні Росія атакувала Дніпровський район. Щонайменше двоє людей поранені. Пошкоджені інфраструктурний обʼєкт та підприємство.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies