Росія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе

Упродовж 18 квітня російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини десятком дронів-камікадзе та артилерією. Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська сільська, Марганецька, Мирівська громади.
За інформацією глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, загалом російська армія тричі обстріляла Нікопольщину з артилерії. І ще 10 разів вдарила БпЛА різних типів.
Пошкоджень зазнали інфраструктурний об’єкт й агрофірма. Понівечені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, лінія електропередач.
- Сьогодні Росія атакувала Дніпровський район. Щонайменше двоє людей поранені. Пошкоджені інфраструктурний обʼєкт та підприємство.