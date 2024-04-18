Росія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе

За інформацією глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, загалом російська армія тричі обстріляла Нікопольщину з артилерії. І ще 10 разів вдарила БпЛА різних типів.

Упродовж 18 квітня російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини десятком дронів-камікадзе та артилерією. Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська сільська, Марганецька, Мирівська громади.

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