На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Як живе Харків зараз
Як живе Харків зараз
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Дніпровський район. Є поранені

Двох чоловіків госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Росія атакувала Дніпровський район. Щонайменше двоє людей поранені.

Це чоловіки 30 і 35 років. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак обіцяв надати більше деталей після відбою.

"Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань", – сказав він.

Станом на 12:20 повітряна загроза тривала. Лисак закликав бути в укриттях до відбою.

Після 10 години в Дніпрі чули декілька вибухів, повідомляло регіональне "Суспільне". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies