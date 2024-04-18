Росія атакувала Дніпровський район. Є поранені

Росія атакувала Дніпровський район. Щонайменше двоє людей поранені.
Це чоловіки 30 і 35 років. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак обіцяв надати більше деталей після відбою.
"Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань", – сказав він.
Станом на 12:20 повітряна загроза тривала. Лисак закликав бути в укриттях до відбою.
Після 10 години в Дніпрі чули декілька вибухів, повідомляло регіональне "Суспільне".
- 14 квітня унаслідок російської атаки в Дніпрі поранень зазнали 12 людей.