Головне за ніч та ранок четверга, 18 квітня: атака "шахедів" на Прикарпаття, завершення рятувальної операції в Чернігові

Нічна повітряна атака, 87 бойових зіткнень, майже пів сотні відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, підсумки атаки на аеродром у Джанкої.

Унаслідок російського удару по Чернігову 17 квітня загинули 18 людей, поранені ще 78. Рятувально-пошукові роботи завершені, повідомив голова Чернігівської ОВА Чаус.

На стаціонарному лікуванні залишаються 37 поранених. "Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені", – сказав голова ОВА.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 87 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила майже 457 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі росіяни атакували Івано-Франківську область безпілотниками, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Десятки дронів країна-терорист випустила по заходу України. Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих", - сказав він.

Марцинків подякував Силам ППО, які стоять на захисті нашого спокою, та всім, хто боронить українську землю. Він також закликав допомагати військовим.

Голова ОВА Світлана Оніщук також повідомила, що внаслідок падіння уламків виникли пожежі. "Метою були об'єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджено... На місці працюють відповідні служби. Ситуація контролюється", - додала Онищук.

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні групи Сил оборони в ніч на четвер знищили всі 13 ударних безпілотників типу "Шахед", якими Росія атакувала українські міста. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 18 квітня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ та мису Чауда – Крим", - написав він у Telegram.

Олещук повідомив, що всі 13 "шахедів" було збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони в Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Унаслідок атаки по військовому аеродрому в окупованому місті Джанкой у Криму знищені пускові установки комплексів протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та уражені літаки армії РФ. Про це в етері "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Юсов назвав операцію важливою і масштабною і додав, що більш детальна інформація щодо уражень буде оприлюднена пізніше. "Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу. Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України", - зазначив він.

Міжнародний аеропорт Дубая не може відновити повноцінну роботу через потужні зливи та шквальні вітри, які призвели до паводку в Об'єднаних Арабських Еміратах – країні, де понад 300 днів на рік світить сонце.

Як пише BBC, через погодні умови летовищу, яке посідає друге місце у світі за завантаженістю, спершу довелося скасувати понад 300 рейсів. Пізніше, коли стало зрозуміло, що аеропорт не здатен приймати та відправляти літаки через затоплення злітної смуги, ця цифра сягнула більше 700 запланованих польотів.

Пасажирам радять не приїздити до міжнародного терміналу 1, а найбільший перевізник країни, компанія Emirates, скасувала реєстрацію на рейси до четверга.

Синоптики прогнозують, що зливи у найближчі дні не припиняться. Таку кількість опадів в ОАЕ не спостерігали щонайменше за останні 75 років.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!