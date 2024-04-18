​Уночі Росія атакувала Україну 13 "шахедами". Усі збила ППО

Дрони було знищено в межах Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні групи Сил оборони в ніч на четвер знищили всі 13 ударних безпілотників типу "Шахед", якими Росія атакувала українські міста.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 18 квітня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ та мису Чауда – Крим", - написав він у Telegram.

Олещук повідомив, що всі 13 "шахедів" було збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони в Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.