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​Уночі Росія атакувала Україну 13 "шахедами". Усі збила ППО

Дрони було знищено в межах Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

​Уночі Росія атакувала Україну 13 "шахедами". Усі збила ППО
Мобільні групи Сил оборони
Фото: EPA/UPG

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні групи Сил оборони в ніч на четвер знищили всі 13 ударних безпілотників типу "Шахед", якими Росія атакувала українські міста.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 18 квітня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ та мису Чауда – Крим", - написав він у Telegram.

Олещук повідомив, що всі 13 "шахедів" було збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони в Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

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