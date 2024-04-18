Буданов: "У військового керівництва є план. Сподіваюся, що атаки на території Росії продовжаться"

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у військового керівництва є план, спрямований на зменшення військового потенціалу Росії і сподівається, що атаки на території РФ продовжаться.
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.
Видання зазначає, що для того, аби протистояти росіянам, Буданов планує нові транскордонні атаки "російських добровольців", які діють усередині Росії за підтримки ГУР, а також - нові атаки безпілотників.
"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу.
Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти",- зазначив Буданов.
Мета таких атак, за його словами, - показати, що очільник Кремля Володимир Путін не може захистити населення від проникнення війни на територію РФ.
"Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати її. ... Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт (атакують) біля їхнього будинку", - пояснив Будановю
На запитання жуналіста, чи продовжаться українські атаки на території Росії, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це".
- Раніше в інтерв'ю ARD керівник ГУР заявив, що не виключає, що росіяни розпочнуть наступ на Донецькому напрямку влітку. Також він допустив можливість у 2024-му році й українського наступу.
- Видання The Guardian також повідомляло, що ГУР планує здійснити третю “неминучу” атаку на Кримський міст у першій половині цього року.