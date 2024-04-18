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Буданов: "У військового керівництва є план. Сподіваюся, що атаки на території Росії продовжаться"

Мета таких атак - показати, що Путін не може захистити населення від проникнення війни на територію РФ.

Буданов: "У військового керівництва є план. Сподіваюся, що атаки на території Росії продовжаться"
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у військового керівництва є план, спрямований на зменшення військового потенціалу Росії і сподівається, що атаки на території РФ продовжаться.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Видання зазначає, що для того, аби протистояти росіянам, Буданов планує нові транскордонні атаки "російських добровольців", які діють усередині Росії за підтримки ГУР, а також - нові атаки безпілотників. 

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу.

Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти",- зазначив Буданов. 

Мета таких атак, за його словами, - показати, що очільник Кремля Володимир Путін не може захистити населення від проникнення війни на територію РФ.

"Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати її. ... Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт (атакують) біля їхнього будинку", - пояснив Будановю

На запитання жуналіста, чи продовжаться українські атаки на території Росії, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це".

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