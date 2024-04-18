Сирський обговорив потреби ЗСУ на фронті із ​головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Каволі

Вони також обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову зголовою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сирський розповів, що поінформував Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема - в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.

Вони також обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.

"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України. Розмова відбулася, як завжди, у дружній, конструктивній обстановці. Продовжуємо нашу співпрацю", - додав головнокомандувач ЗСУ.