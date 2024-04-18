Сирський обговорив потреби ЗСУ на фронті із ​головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Каволі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову зголовою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Сирський розповів, що поінформував Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема - в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.
Вони також обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.
"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України. Розмова відбулася, як завжди, у дружній, конструктивній обстановці. Продовжуємо нашу співпрацю", - додав головнокомандувач ЗСУ.
- Раніше Каволі наголосив, що продовження російських наступів на сході України і пошуки підтримки в Китаї, Ірані й КНДР, свідчать про те, що Путін не має намірів згортати агресію, ба більше - у Кремля перспективні плани поза Україною. Генерал підкреслив необхідність ухвалення Конгресом США законопроєкту з додатковим фінансуванням, який містить допомогу Україні.