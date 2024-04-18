Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Як живе Харків зараз
Як живе Харків зараз
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський обговорив потреби ЗСУ на фронті із ​головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Каволі

Вони також обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками.

Сирський обговорив потреби ЗСУ на фронті із ​головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Каволі
Олександр Сирський та Крістофер Каволі
Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову зголовою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сирський розповів, що поінформував Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема - в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.

Вони також обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.

"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України. Розмова відбулася, як завжди, у дружній, конструктивній обстановці. Продовжуємо нашу співпрацю", - додав головнокомандувач ЗСУ.

  • Раніше Каволі наголосив, що продовження російських наступів на сході України і пошуки підтримки в Китаї, Ірані й КНДР, свідчать про те, що Путін не має намірів згортати агресію, ба більше - у Кремля перспективні плани поза Україною. Генерал підкреслив необхідність ухвалення Конгресом США законопроєкту з додатковим фінансуванням, який містить допомогу Україні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies