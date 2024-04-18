Станом на ранок рятувальники розібрали 70% зруйнованої частини будівлі, по якій Росія вчора вдарила ракетами в Чернігові.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Кількість жертв від учора зросла з 17 до 18, повідомили в МВС.

"Чернігів. Кількість загиблих станом на ранок зросла до 18 людей. Також наразі відомо про 77 постраждалих, серед них — 4 дитини", – повідомили в міністерстві.

Фото: ДСНС Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими

Фото: ДСНС Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими

Фото: ДСНС Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими

Фото: ДСНС Рятувальні служби на місці трагедії