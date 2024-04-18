Станом на ранок рятувальники розібрали 70% зруйнованої частини будівлі, по якій Росія вчора вдарила ракетами в Чернігові.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. Кількість жертв від учора зросла з 17 до 18, повідомили в МВС.
"Чернігів. Кількість загиблих станом на ранок зросла до 18 людей. Також наразі відомо про 77 постраждалих, серед них — 4 дитини", – повідомили в міністерстві.
- Близько 9 ранку середи російська армія завдала по Чернігову ударів трьома ракетами. За словами голови ОВА В'ячеслава Чауса, ворог застосував "Іскандер".
- Пошкоджено цивільну та соціальну інфраструктуру, зокрема лікарню і чернігівську політехніку.
- Президент і МЗС України наголосили, що удар не мав би таких наслідків, якби країна мала достатню кількість протиповітряної оборони. Таку саму точку зору висловили в МЗС країни-союзниці Естонії.