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Кількість загиблих у Чернігові зросла до 18, поранених – до 77. Розбір завалів триває

Станом на ранок рятувальники розібрали 70% зруйнованої частини будівлі. 

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 18, поранених – до 77. Розбір завалів триває
Наслідки обстрілу Чернігова, 17 квітня 2024
Фото: ДСНС

Станом на ранок рятувальники розібрали 70% зруйнованої частини будівлі, по якій Росія вчора вдарила ракетами в Чернігові.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Кількість жертв від учора зросла з 17 до 18, повідомили в МВС.

"Чернігів. Кількість загиблих станом на ранок зросла до 18 людей. Також наразі відомо про 77 постраждалих, серед них — 4 дитини", – повідомили в міністерстві.

Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими
Фото: ДСНС
Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими

Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими
Фото: ДСНС
Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими

Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими
Фото: ДСНС
Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими

Рятувальні служби на місці трагедії
Фото: ДСНС
Рятувальні служби на місці трагедії

  • Близько 9 ранку середи російська армія завдала по Чернігову ударів трьома ракетами. За словами голови ОВА В'ячеслава Чауса, ворог застосував "Іскандер".
  • Пошкоджено цивільну та соціальну інфраструктуру, зокрема лікарню і чернігівську політехніку.
  • Президент і МЗС України наголосили, що удар не мав би таких наслідків, якби країна мала достатню кількість протиповітряної оборони. Таку саму точку зору висловили в МЗС країни-союзниці Естонії.
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