Кулеба: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ракетний удар по Чернігову, внаслідок якого загинули щонайменше 14 людей, понад 60 людей—поранені. Глава МЗС закликав західних партнерів надати більше систем протиповітряної оборони для України.

Про це Дмитро Кулеба заявив у мережі "Х" (Twitter").

"Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, який вигляд має надійний захист людських життів від ракет",— ідеться у повідомленні глави МЗС.

Він додає, що партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти врятувати українські життя з таким же рівнем ефективності, як і на Близькому Сході.

"Ми вдячні Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї "Patriot". Я закликаю інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх переговорів із союзниками з G7 в Італії цього тижня", — додав Кулеба.