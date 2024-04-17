Реальний термін отримав окупант, який розстріляв мешканця Київщини під час боїв за столицю

Його взяли у полон у 2022 році на Херсонщині.

Росіянина засудили в Україні за розстріл цивільного

29-річний російський військовий-контрактник, який під час боїв за Київ розстріляв місцевого жителя, сяде на 12 років за ґрати.

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що йдеться про Радіка Гукасяна – 29-річного контрактника із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії.

Перебуваючи на території Київщини, він разом зі спільниками обстрілював та грабував помешкання місцевих жителів. А потім награбоване майно відправляв до Росії.

"Під час боїв за Київ він разом з іншими рашистами розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі", – додали у спецслужбі.

Українські захисники взяли Гукасяна у полон під час запеклих боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року.

"Як встановило розслідування, зловмисник був у складі окупаційного угруповання росії, яке з перших днів брало участь у повномасштабному вторгненні рф", – повідомили в СБУ.

За матеріалами СБУ Гукасяна визнано винним за ч. 2 ст. 28 та чч.1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив рашисту 12 років тюрми.

Нещодавно СБУ повідомила про підозри трьом зрадникам, які атакували ЗСУ поблизу Авдіївки та Часового Яру. Зрадників взяли у полон у березні цього року, їм загрожує довічне.