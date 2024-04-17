Закликав до війни: російському оперному співакові родом з України повідомлено про підозру

Українські прокурори повідомили про підозру російському оперному співакові – громадянину РФ, який народився в Україні. Інтерфакс-Україна зазначив, що йдеться про Василя Герелло.

Йому інкриміновано публічні заклики до зміни державних меж та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, а також публічні заклики до агресивної війни (ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України).

За даними слідства, підозрюваний як публічна особа відкрито підтримав так звану “спеціальну військову операцію” проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року.

Із використанням медійних ресурсів він пропагував російську ідеологію на численну аудиторію.

У березні 2022 року оперний співак взяв участь у концерті-мітингу в Москві на честь річниці анексії Росією території АР Крим. У прямому етері він проголосив промову на підтримку президента РФ і ведення агресивної війни проти України.

Також нагадаємо, на початку квітня СБУ повідомила про підозру у державній зраді “політексперту” з телеканалів Медведчука. Раніше Михайло Шпір уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання.