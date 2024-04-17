Головне за ніч та ранок середи, 17 квітня: удар трьома ракетами по Чернігову, вибухи в Джанкої

68 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Данії.

Росія завдала удару ракетами по Чернігову. Щонайменше 11 людей загинули і 22 поранені – це дані станом на 11:35, наведені МВС. Кількість жертв і поранених постійно зростає, оскільки триває пошукова операція. Ще щонайменше троє людей зникли безвісти.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що під завалами зруйнованих будівель залишаються люди. Серед загиблих внаслідок російського обстрілу – 25-річна лейтенантка поліції, яка під час перебування вдома на лікарняному отримала осколкове поранення.

Про ракетний удар вранці 17 квітня повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram. Щонайменше три ракети випустив ворог – по об'єктах соціальної та цивільної інфраструктури.

У ефірі телемарафону він сказав, що було пряме влучання в восьмиповерхову будівлю. Це густонаселений район міста. Пошкоджено будівлі, автомобілі. За словами Чауса, росіяни вдарили практично по центру міста.

"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога", – сказав він.

За даними Міністерства охорони здоров'я, серед пошкоджених об'єктів – лікарня. "Пошкоджена будівля медзакладу, в лікарні – без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Чернігівській обласний центр крові закликав здавати кров.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 710 російських окупантів. Збройним силам України від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати близько 456 050 осіб особового складу армії ворога та 1046 реактивних систем залпового вогню окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі місцеві Telegram-канали у Джанкої повідомляли про вибухи та пожежу в районі військового аеродрому. Окупаційна адміністрація Криму зберігала мовчанку.

На летовищі поблизу міста базується 39-ий вертолітний полк військово-повітряних сил та протиповітряної оборони південного округу армії РФ. Цей аеродром – один із ключових логістичних хабів ворога.

Раніше в Джанкої Сили оборони атакували склад боєприпасів ворога.

Уряд Данії оголосив про надання Україні нового, сімнадцятого пакета військової допомоги розміром майже 300 мільйонів євро. Частина грошей піде на інвестування української "оборонки". Також кошти спрямують на закупівлю боєприпасів, безпілотників та компонентів ракет.

На інвестиції в українську оборонну промисловість передбачено 200 млн данських крон (близько 26,8 млн євро).

"Останнім пакетом допомоги Данія підкреслює свою беззастережну підтримку боротьби за свободу України. 17-й пакет зосереджений на збільшенні оборонно-промислової співпраці з Україною, яка відбувається на тлі зростаючої потреби у зміцненні та розбудові українського виробництва артилерійських знарядь, ракет і безпілотників", – прокоментував допомогу міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Докладніше – в новині.

Міністерка фінансів Канади, українка за походженням Христя Фріланд представила на розгляд парламенту федеральний бюджет країни на 2024 рік, який містить статтю про допомогу Україні.

Як пише видання CP24, Канада має намір досягти показника у 1,76% ВВП, спрямованих на оборону, до 2030 року (за рекомендаціями НАТО, ця цифра має сягати 2% ВВП – ред.). Для цього упродовж наступних п'яти років збройні сили отримають фінансування на суму 8,1 млрд доларів, а до 2044 року загальний обсяг інвестицій в обороноздатність сягне 73 мільярдів.

Бюджет передбачає, що Україна за п'ятирічний період отримає 1,6 мільярда доларів. Ці гроші будуть використані для надання летального та нелетального озброєння. Ще 350 мільйонів Канада витратить на подолання глобальних гуманітарних криз.

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