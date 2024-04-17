Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на майже 300 млн євро

Уряд Данії оголосив про надання Україні нового, сімнадцятого пакета військової допомоги розміром майже 300 мільйонів євро. Частина грошей піде на інвестування української "оборонки". Також кошти спрямують на закупівлю боєприпасів, безпілотників та компонентів ракет.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

"Інвестиції в українську оборонну промисловість для закупівлі та передачі зброї і боєприпасів, безпілотних літальних апаратів та виробництва ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також значна морська допомога. Це основні елементи 17 пакету допомоги. Загальна вартість пакету становить приблизно 2,2 мільярда датських крон (близько 295 млн євро – авт.)", – йдеться у заяві.

На інвестиції в українську оборонну промисловість передбачено 200 млн данських крон (близько 26,8 млн євро).

"Останнім пакетом допомоги Данія підкреслює свою беззастережну підтримку боротьби за свободу України. 17-й пакет зосереджений на збільшенні оборонно-промислової співпраці з Україною, яка відбувається на тлі зростаючої потреби у зміцненні та розбудові українського виробництва артилерійських знарядь, ракет і безпілотників", – прокоментував допомогу міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Він зазначив, що у березні відвідав декілька українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці.

"Ситуація в Україні критична. Завдяки новому пакету ми надаємо Україні більше військової підтримки, якої вони потребують зараз і тут. При цьому ми створюємо можливість прямих інвестицій. Це нова ініціатива, яка, сподіваюся, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб сама Україна могла виробляти більше військового обладнання, яке їй так необхідно", – додав міністр закордонних справ країни Ларс Льокке Расмуссен.

Як і попередні пакети допомоги, цей передбачає укладення низки різних угод з членами Альянсу як щодо закупівель, так і щодо пожертв з боку оборонних підприємств країн-членів НАТО. Частину обладнання постачатимуть данські компанії.