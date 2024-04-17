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Словаччина за прикладом Польщі не збирається виконувати нові міграційні правила ЄС

Роберт Фіцо вважає, що його країні ніхто не може наказувати приймати мігрантів або платити за відмову.

Словаччина за прикладом Польщі не збирається виконувати нові міграційні правила ЄС
Мігранти на кордоні ЄС
Фото: twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Ухвалена минулого тижня Європарламентом нова міграційна політика ЄС зустріла опір вже другої країни-члена блоку. Після Польщі свою незгоду із "системою солідарності" висловила ще одна сусідка України - Словаччина.

Як пише Reuters, прем'єр Роберт Фіцо заявив, що ніхто не може змусити країну прийняти "300 мігрантів, про яких нічого не відомо, або ж заплатити за кожного 20 тисяч євро". Очільник уряду назвав таку систему "не солідарністю, а диктатом".

Партія Фіцо, яка веде досить проросійську політику, не буде голосувати за впровадження нових правил у словацькому парламенті. Якщо рішення затвердять більшість країн ЄС, а Словаччина відмовиться йому підкорятися, на країну можуть чекати санкції Єврокомісії, а також штрафи від Європейського суду.

  • Нова версія "Пакту про міграцію і притулок" передбачає зобов'язання країн ЄС прийняти певну кількість мігрантів або заплатити за них 20 тисяч євро у разі відмови. Виняток робиться для тих, хто бере участь у програмах на кордонах блоку.

   

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