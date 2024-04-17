Словаччина за прикладом Польщі не збирається виконувати нові міграційні правила ЄС

Ухвалена минулого тижня Європарламентом нова міграційна політика ЄС зустріла опір вже другої країни-члена блоку. Після Польщі свою незгоду із "системою солідарності" висловила ще одна сусідка України - Словаччина.
Як пише Reuters, прем'єр Роберт Фіцо заявив, що ніхто не може змусити країну прийняти "300 мігрантів, про яких нічого не відомо, або ж заплатити за кожного 20 тисяч євро". Очільник уряду назвав таку систему "не солідарністю, а диктатом".
Партія Фіцо, яка веде досить проросійську політику, не буде голосувати за впровадження нових правил у словацькому парламенті. Якщо рішення затвердять більшість країн ЄС, а Словаччина відмовиться йому підкорятися, на країну можуть чекати санкції Єврокомісії, а також штрафи від Європейського суду.
- Нова версія "Пакту про міграцію і притулок" передбачає зобов'язання країн ЄС прийняти певну кількість мігрантів або заплатити за них 20 тисяч євро у разі відмови. Виняток робиться для тих, хто бере участь у програмах на кордонах блоку.
- Раніше про небажання впроваджувати нові міграційні правила ЄС заявила Польща.
- Роберт Фіцо вважає, що Україну не треба приймати до НАТО.