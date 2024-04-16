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Латвія готується відправити до України першу партію дронів

У закупівлях безпілотників бере участь латвійська промисловість.

Латвія готується відправити до України першу партію дронів
Засідання уряду Латвії 16 квітня 2024 року
Фото: Сайт уряду Латвії

Латвія готується найближчим часом відправити першу партію дронів до України.

Про це повідомила глава уряду країни Евіка Сіліня, передає латвійський телеканал TV3

Якщо до цього Київ отримував безпілотники, придбані за рахунок пожертв небайдужих, то відповідно до рішення уряду Латвії 16 квітня Україна отримає першу партію БпЛА, придбану латвійською державою.

Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що це перший значний внесок його у коаліцію дронів. У цих закупівлях бере участь місцева промисловість.

Дрони, які відправлять до України, якісні та перевірені, додав міністр.

14 лютого цього року разом із Латвією лист про наміри взяти участь у безпілотній коаліції підписали Україна, Данія, Естонія, Литва, Нідерланди, Німеччина та Швеція. 15 лютого до них приєдналася Великобританія, а згодом - і Канада.

Латвія виділятиме не менш ніж 10 мільйонів євро на рік на розвиток коаліції дронів. Амбіції країн-членів коаліції — надати 1 мільйон безпілотників для потреб України. 

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