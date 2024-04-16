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Росіяни за день атакували два райони Дніпропетровщини

Росіяни за день атакували два райони Дніпропетровщини

Сьогодні, 16 квітня, під ударом російських дронів були два райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці агресор поцілив БпЛА по Нікополю. Вдень – по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі”, - написав Лисак. 

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Він уточнив, що загиблих і постраждалих внаслідок російських атак немає.

  • Армія Росії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини із артилерії. Також ворог п’ять разів атакував fpv-дронами. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади.
  • Вчора армія Росії теж атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області: пְ’ять разів із артилерії і дванадцять – безпілотниками. Пошкоджені будівлі, електромережі та техніка, але минулося без постраждалих.
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