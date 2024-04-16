Росіяни за день атакували два райони Дніпропетровщини

Сьогодні, 16 квітня, під ударом російських дронів були два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці агресор поцілив БпЛА по Нікополю. Вдень – по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі”, - написав Лисак.

Він уточнив, що загиблих і постраждалих внаслідок російських атак немає.