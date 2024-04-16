У ЗСУ створять нову окрему штурмову військову частину

Командування Збройних сил України ухвалило рішення виокремити штурмовий батальйон 67 окремої механізованої бригади "Добровольчий український корпус" в окрему штурмову військову частину.

Про це повідомили на своїй фейсбук-сторінці Сухопутні війська ЗСУ.

У дописі наголосили, що у Сухопутних військах постійно проводять роботу з удосконалення існуючої організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, зокрема їх переформування.

"Така робота проводиться із врахуванням результатів виконання бойових завдань, аналізу проведених дій, та має на меті підвищити стійкість оборони... Наш ворог має більше ресурсів та не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм наших воїнів та боєздатність підрозділів", - пояснили військові.

У Сухопутних військах зазначили, що сході реорганізації тривають постійно, але кількість і масштаби таких заходів не розголошуються, щоб "завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ".

Що відомо про ситуацію довкола 67 ОМБр ДУК