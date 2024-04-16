Заступник голови Полтавської облради подорожував Євросоюзом під виглядом службового відрядження

Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

За матеріалами Служби безпеки та Держбюро розслідувань підозру отримав заступник голови Полтавської облради, який подорожував Євросоюзом під виглядом службового відрядження.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, у березні 2023 року посадовець оформив собі службове відрядження до польського міста Бидгощ та під виглядом робочої поїздки виїхав за межі України. Однак, після перетину державного кордону депутат поїхав в особистих справах до однієї з південно-західних країн ЄС. Там він перебував весь термін "відрядження". Про це свідчать виписки із банківських карток, які посадовець використовував для сплати рахунків у зарубіжних готелях, ресторанах та магазинах.

Також під час перебування за кордоном чиновник підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання собі нерухомості в ЄС.

Після повернення в Україну він уніс недостовірні відомості до звітних документів за підсумками відрядження. Під час обшуків у депутата вилучили оригінали документів, у тому числі іноземних, щодо його проживання та маршрутів поїздок.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 366 (службове підроблення); ст. 190 (шахрайство); ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

НАБУ не називає прізвища посадовця, але за даними УП, йдеться про про Олега Бєлоножка.