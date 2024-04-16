Помер український письменник Дмитро Капранов

Сьогодні, 16 квітня, у віці 56 років помер український письменник та громадський діяч Дмитро Капранов.
Про це повідомили на сторінці братів Капранових у “Фейсбуці”.
“Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте”, – йдеться в повідомленні.
Брати Капранови – Дмитро та Віталій – українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Їх творчість охоплює різні жанри, включаючи фантастику та історію.
Серед іншого, вони є авторами таких книг:
“Кобзар 2000”. Ця книга, над якою брати працювали 10 років, є їхнім вагомим внеском у сучасну українську літературу.
“Паперові солдати”: історія України в розповідях та аналізі.
“Мальована історія Незалежності України»: Ця книга розкриває ключові події в історії нашої країни.
“Майдан”: Відображення подій під час Революції Гідності.
Брати Капранови є авторами YouTube-каналу “імені Т. Г. Шевченка”, присвяченого історії України.