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Помер український письменник Дмитро Капранов

Письменник раптово помер у віці 56 років.

Помер український письменник Дмитро Капранов
Дмитро Капранов
Фото: скріншот відео

Сьогодні, 16 квітня, у віці 56 років помер український письменник та громадський діяч Дмитро Капранов. 

Про це повідомили на сторінці братів Капранових у “Фейсбуці”.

“Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте”, – йдеться в повідомленні.

Брати Капранови – Дмитро та Віталій – українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Їх творчість охоплює різні жанри, включаючи фантастику та історію.

Серед іншого, вони є авторами таких книг:

“Кобзар 2000”. Ця книга, над якою брати працювали 10 років, є їхнім вагомим внеском у сучасну українську літературу.

“Паперові солдати”: історія України в розповідях та аналізі.

“Мальована історія Незалежності України»: Ця книга розкриває ключові події в історії нашої країни.

“Майдан”: Відображення подій під час Революції Гідності.

Брати Капранови є авторами YouTube-каналу “імені Т. Г. Шевченка”, присвяченого історії України.

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