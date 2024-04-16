Російська армія сьогодні, 16 квітня, близько 11.30 завдала авіаудаур по Бериславу Херсонської області. Окупанти скинули на місто керовану авіабомбу (КАБ). В результаті постраждало 15 осіб.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура та начальник ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок вибуху КАБу попередньо 15 цивільних людей отримали акуботравми. Медики надали допомогу потерпілим на місці. Прокудін додав, що травми – легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.

Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини, аптека тощо.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі.

Фото: Олександр Прокудін Наслідки авіаудару по Бериславу Херсонської області

Фото: Херсонська обласна прокуратура Наслідки авіаудару по Бериславу Херсонської області

Це вже не перша атака за сьогодні на область. Зранку російська армія вдарила по селу Золота Балка. Поранення отримав 56-річний місцевий житель.