"Ймовірно перетворилася на друшляк": бійці СБУ знищили дронами РЛС ворога в Брянській області

Військові зі складу СБУ вдарили по російській радіолокаційній системі, що з Брянської області контролювала небо на 700 км вглиб України. Таким чином у ворога поменшало на один модернізований комплекс "Небо-У", повідомили співрозмовники LB.ua у Силах оборони.

Ця установка виявляла українські засоби ураження та підтримувала бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння. РЛС вартістю $100 млн уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу.

Джерела підтвердили, що комплекс "Небо-У" більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".

Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна "сліпота" росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці.

Це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те Головне Управління військової контррозвідки СБУ. Перший вони знищили у Бєлгородській області. Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого українського Бердянська.