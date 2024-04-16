Окупанти понад 300 разів за добу били по Запорізькій області

Російська окупаційна армія впродовж доби 310 разів била по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він повідомив, що надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
- Війська РФ здійснили авіаційний удар 6 КАБами по Оріхову.
- 32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку.
- 259 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Вчора стало відомо, що у Василівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще одну людину поранено.