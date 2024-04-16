Окупанти понад 300 разів за добу били по Запорізькій області

Російська окупаційна армія впродовж доби 310 разів била по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він повідомив, що надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Війська РФ здійснили авіаційний удар 6 КАБами по Оріхову.

32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку.

259 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Вчора стало відомо, що у Василівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще одну людину поранено.