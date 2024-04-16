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Окупанти понад 300 разів за добу били по Запорізькій області

Під ворожим вогнем перебували 7  населених пунктів. 

Окупанти понад 300 разів за добу били по Запорізькій області
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Російська окупаційна армія впродовж доби 310 разів била по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7  населених пунктів. 

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він повідомив, що надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

  • Війська РФ здійснили авіаційний удар 6 КАБами по Оріхову.
  • 32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку. 
  • 259 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Вчора стало відомо, що у Василівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще одну людину поранено.

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