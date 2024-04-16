Армія РФ за добу обстріляла близько 20 населених пунктів Харківщини

Російська армія обстріляла із артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківщини. Двоє осіб загинуло, п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що обстрілів Харкова не зафіксували. Проте постраждали від обстрілів Уди, Козача Лопань, Стрілеча та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Лук’янці, Волохівка.

О 14:08 у с. Лук'янці Липецької громади Харківського району російські війська здійснили обстріл закладу освіти керованою авіабомбою. 4 цивільні людини зазнали травм: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці.

Близько 11:45 в с. Явірське, що Ізюмському районіні, під час проведення польових робіт в полі підірвався трактор на вибуховому пристрої. Техніка отримал ушкодження. Травм зазнав 54-річний водій. Обійшлося без госпіталізації.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 43,32 га території, знищили 343 вибухонебезпечних предметів.

Нещодавно поліція евакуювала 29 дітей із 19 родин з Липецької громади на Харківщині. Наразі евакуйовані родини у безпеці. Їх розселили в більш безпечних районах. Громада постійно потерпає від російських обстрілів. Окупанти щодобово гатять по мирним мешканцям з артилерії, мінометів, скидають керовані авіабомби.