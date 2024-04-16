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Генштаб: ЗСУ ліквідували 920 окупантів протягом доби

Російська армія втратила також 16 артилерійських систем. 

Генштаб: ЗСУ ліквідували 920 окупантів протягом доби
Робота дронів по ворожих гарматах
Фото: Скріншот відео ДПСУ

Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 455 340 чоловік особового складу армії.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 455340 (+920) осіб,
  • танків ‒ 7189 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13809 (+13) од,
  • артилерійських систем – 11609 (+16) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 759 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2092 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 15563 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1908 (+0).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по  2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника. 
  • У ніч на 16 квітня ППО знищила 9 із 9 запущених російською армією ударних безпілотників типу "Shahed-131/136". Бойова робота велася у Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
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