Генштаб: ЗСУ ліквідували 920 окупантів протягом доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 455 340 чоловік особового складу армії.

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