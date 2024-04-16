Генштаб: ЗСУ ліквідували 920 окупантів протягом доби

Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 455 340 чоловік особового складу армії.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 455340 (+920) осіб,
- танків ‒ 7189 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13809 (+13) од,
- артилерійських систем – 11609 (+16) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 759 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2092 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 1908 (+0).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.
- У ніч на 16 квітня ППО знищила 9 із 9 запущених російською армією ударних безпілотників типу "Shahed-131/136". Бойова робота велася у Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях.